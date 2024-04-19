Українські військові руйнують оборонні системи росіян в Криму — можливість подібних операцій

Зенітно-ракетний комплекс С-400. Ілюстративне фото: росЗМІ

Системи протиповітряної оборони на території тимчасово окупованого Криму прикривають об'єкти військової інфраструктури ворога. Саме тому вони є в пріоритеті ураження українських бійців і операції з їхнього знищення будуть повторюватись і надалі.

Про це в етері Ранок.LIVE розповів Речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук.

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Операціям у Криму — бути

За словами Дмитра Плетенчука, це не перша така акція і не перша знищена Україною система ППО на території півострову. Однак речник зазначив, що і не остання — адже це є однією великою місією звільнення Криму від окупантів.

"Ми відверто, відкрито попереджали і попереджаємо, що подібні ситуації будуть ставатися з окупантами на території нашого Криму і не тільки і надалі. Це все є складовими однієї великої операції зі звільнення наших територій", — прокоментував речник.

Ураження військових об'єктів РФ

Ми писали, що по російському військовому аеродрому в Джанкої в тимчасово окупованому Криму в середу, 17 квітня, було завдано удару. Внаслідок цього пошкоджень зазнала російська військова техніка, зокрема чотири установки С-400 та пункт управління системами ППО.

Також ми повідомляли, що російський вертоліт Ка-27 впав неподалік тимчасово окупованого Криму. Така катастрофа могла статися не тільки через технічні неполадки.

Додамо, що окупанти продовжують маневрувати в акваторії морів та переміщують свої кораблі між портами. Так, велика частина флоту росіян виведена до цивільних портів у Новоросійську та окупованій Грузії, проте належне обслуговування отримувати там не можуть.