ВМС Украины пополнятся новыми кораблями — какими

Корвет класса Ada. Фото: Тексти

Украина закажет новые военные корабли у стран-партнеров. Речь идет о корветах, патрульных судах и скоростных катерах. Их приобретение запланировано на ближайший год.

Об этом говорится в Плане мероприятий по реализации Стратегии морской безопасности Украины.

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Стратегия подразумевает строительство в Турции двух корветов класса Ada. Речь идет об аналогах уже имеющихся кораблей "Иван Мазепа" и "Иван Выговский". Кроме того, в Дании закажут пять многоцелевых патрульных кораблей MRPV. Четыре из них войдут в состав ВМС, еще один будет использовать морская спасательная служба. Также в Плане сказано о приобретении скоростных патрульных катеров с ударными возможностями.

Среди других пунктов — наращивание производства противокорабельных крылатых ракет "Нептун". Отметим, что именно этой ракетой был уничтожен российский крейсер "Москва".

Напомним, Нидерланды передадут Украине минный тральщик Makkum (M857) класса Alkmaar. Также дивизион противоминных кораблей украинских ВМС пополнится как минимум пятью судами. Два из них уже передали Украине, хотя пока они не могут попасть в Черное море. Еще три передадут в ближайшее время.