ВМС України поповняться новими кораблями — якими

Корвет класу Ada. Фото: Тексти

Україна замовить нові військові кораблі у країн-партнерів. Йдеться про корвети, патрульні судна та швидкісні катери. Їхнє придбання заплановане на найближчий рік.

Про це йдеться у Плані заходів щодо реалізації Стратегії морської безпеки України.

Читайте також:

Посилення флоту

Стратегія передбачає будівництво у Туреччині двох корветів класу Ada. Йдеться про аналоги вже наявних кораблів "Іван Мазепа" та "Іван Виговський". Крім того, у Данії замовлять п'ять багатоцільових патрульних кораблів MRPV. Чотири з них увійдуть до складу ВМС, ще один використовуватиме морська рятувальна служба. Також у Плані сказано про придбання швидкісних патрульних катерів з ударними можливостями.

Серед інших пунктів — нарощування виробництва протикорабельних крилатих ракет "Нептун". Зазначимо, саме цією ракетою був знищений російський крейсер "Москва".

Нагадаємо, Нідерланди передадуть Україні мінний тральник Makkum (M857) класу Alkmaar. Також дивізіон протимінних кораблів українських ВМС поповниться щонайменше п'ятьма суднами. Два з них вже передали Україні, хоча поки вони не можуть потрапити до Чорного моря. Ще три передадуть найближчим часом.