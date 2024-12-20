Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Українські ВМС отримають нові кораблі — коли та які arrow

Українські ВМС отримають нові кораблі — коли та які

20 грудня 2024 11:58
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
ВМС України поповняться новими кораблями — якими
Корвет класу Ada. Фото: Тексти
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

Україна замовить нові військові кораблі у країн-партнерів. Йдеться про корвети, патрульні судна та швидкісні катери. Їхнє придбання заплановане на найближчий рік.

Про це йдеться у Плані заходів щодо реалізації Стратегії морської безпеки України.

Читайте також:

Посилення флоту

Стратегія передбачає будівництво у Туреччині двох корветів класу Ada. Йдеться про аналоги вже наявних кораблів "Іван Мазепа" та "Іван Виговський". Крім того, у Данії замовлять п'ять багатоцільових патрульних кораблів MRPV. Чотири з них увійдуть до складу ВМС, ще один використовуватиме морська рятувальна служба. Також у Плані сказано про придбання швидкісних патрульних катерів з ударними можливостями.

Серед інших пунктів — нарощування виробництва протикорабельних крилатих ракет "Нептун". Зазначимо, саме цією ракетою був знищений російський крейсер "Москва".

Нагадаємо, Нідерланди передадуть Україні мінний тральник Makkum (M857) класу Alkmaar. Також дивізіон протимінних кораблів українських ВМС поповниться щонайменше п'ятьма суднами. Два з них вже передали Україні, хоча поки вони не можуть потрапити до Чорного моря. Ще три передадуть найближчим часом.

Туреччина Одеса ВМС Чорне море корабель Данія

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

13:01 ЗСУ спростували чутки про оточення на Запорізькому напрямку

13:00 Кібератака на реєстри вдарила по ФОП — що недоступно підприємцям

Text

13:00 Трамп зустрінеться з Путіним — ефір День.LIVE

12:59 Трамп та Путін можуть зустрітися у наступному році, — WP

12:59 Нафтова пляма у Чорному морі — коли дійде до Одеси

Фінал війни в Україні вирішить все, — велике інтервʼю Подоляка - 80x80

Фінал війни в Україні вирішить все, — велике інтервʼю Подоляка

12:53 Аліменти в Україні — скільки платитимуть батьки у 2025 році

12:52 Державні послуги заблоковані — які наслідки кібератаки на реєстри

12:47 Кібератаки на держреєстри — у Мін'юсті сказали, що і як працює

12:36 Сервісний центр МВС призупинив надання низки послуг

12:33 В ДСНС повідомили про наслідки російської атаки на Київ

13:01 ЗСУ спростували чутки про оточення на Запорізькому напрямку

13:00 Кібератака на реєстри вдарила по ФОП — що недоступно підприємцям

12:59 Трамп та Путін можуть зустрітися у наступному році, — WP

12:59 Нафтова пляма у Чорному морі — коли дійде до Одеси

12:53 Аліменти в Україні — скільки платитимуть батьки у 2025 році

Фінал війни в Україні вирішить все, — велике інтервʼю Подоляка - 80x80

Фінал війни в Україні вирішить все, — велике інтервʼю Подоляка

12:52 Державні послуги заблоковані — які наслідки кібератаки на реєстри

12:47 Кібератаки на держреєстри — у Мін'юсті сказали, що і як працює

12:36 Сервісний центр МВС призупинив надання низки послуг

12:33 В ДСНС повідомили про наслідки російської атаки на Київ

12:31 В Україні припинили роботу держреєстри — що відомо

06:40 Нові ціни на латунь — яка вартість кольорових металів у грудні

19 грудня 2024

21:37 Новий рік в Одесі — скільки коштуватиме відпочинок на свята

06:40 В Україні дорожчають кольорові метали — ціни на алюміній у грудні

Ексклюзив

06:34 Одеський "Привоз" напередодні свят — наскільки зросли ціни

06:25 Купуйте поки дешеве — порівняння цін на пальне в Україні та ЄС

06:22 Україна не в лідерах — яка зарплата у військових в інших країнах

18 грудня 2024

07:15 Ви здивуєтесь — порівняння цін на продукти у Грузії та в Україні

06:40 Ціни на мідь знову ростуть — ціни на кольорові метали у грудні

06:25 Старійте за кордоном — порівняння пенсій в Україні та країнах ЄС

17 грудня 2024
Ексклюзив

22:37 Коли одесити планують святкувати Різдво — опитування

Text

13:00 Трамп зустрінеться з Путіним — ефір День.LIVE

Text

10:16 Удар по Києву — Шаманов розповів про загиблого та руйнування

Text

08:30 Зеленський жорстко принизив Путіна — ефір Ранок.LIVE

19 грудня 2024
Text

19:51 Експерт спрогнозував різкий стрибок цін на м’ясо, молоко та овочі

Text

17:50 Зеленський зробив заяву щодо припинення вогню — ефір Вечір.LIVE

Text

14:32 Подоляк пояснив, за яких умов будуть проведені вибори в Україні

Text

13:00 Зеленський погодився на миротворців в Україні — ефір День.LIVE

Text

12:51 Войцехівський пояснив, чому онлайн-вибори в Україні неможливі

Фінал війни в Україні вирішить все, — велике інтервʼю Подоляка - 80x80

Фінал війни в Україні вирішить все, — велике інтервʼю Подоляка

Text

12:17 Сприяло керівництво — нардеп прокоментував скандал в 211 бригаді

Text

11:07 Сазонов наголосив на проблемі бюрократії в армії

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

01:20 Зніміть головний убір — який штраф за їзду водія в шапці

6 грудня 2024

20:00 Мобілізація чоловіків віком 50+ — кого не братимуть в армію

14 грудня 2024

04:30 Скільки триватиме мобілізація у 2025 році — вже є інформація

6 грудня 2024

16:16 Ф'юрі раптово скасував бій та хоче знайти кращого суперника

8 грудня 2024

19:20 Військова форма не для всіх — які штрафи загрожують українцям

9 грудня 2024

14:12 Заготівля дров — чи можна збирати сухостій на узбіччі дороги

13 грудня 2024

12:07 Тисяча від Зеленського — чи можна витратити в супермаркеті

8 грудня 2024

08:45 Пільги для пенсіонерів — що зміниться в 2025 році

18 грудня 2024

23:03 Статус "Знято" у "Резерв+" — що він означає

12 грудня 2024

18:26 У НАТО назвали кількість втрат у війні в Україні