Украинский дрон атаковал российскую платформу в Черном море

Пожар на газовых платформах в Черном море. Фото иллюстративное: Istimewa

В сети появилось видео удара украинского морского дрона по платформе в Черном море. Российские источники заявляют об атаке, но официальных подтверждений пока нет.

Видео публикуют украинские паблики.

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Удар по платформам в Черном море

Российские СМИ сообщают об ударе украинского морского дрона по захваченной россиянами газодобывающей платформе в Черном море.

На видео, которое опубликовали российские военные, видно, как материнский морской беспилотный катер "Магура-Веном" выпускает меньший дрон, направляющийся к цели.

Официальные украинские источники пока не комментировали этот удар.

Напомним, вчера противорадиолокационная ракета, запущенная российским Су-30 по Одесской области, потеряла боеспособность над морем. Также мы писали, что над Черным морем зафиксирована разведка НАТО.