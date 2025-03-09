Український дрон атакував російську платформу в Чорному морі

Пожежа на газових платформах у Чорному морі. Фото ілюстративне: Istimewa

У мережі з’явилося відео удару українського морського дрона по платформі у Чорному морі. Російські джерела заявляють про атаку, але офіційних підтверджень поки що немає.

Відео публікують українські пабліки.

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Удар по платформах у Чорному морі

Російські ЗМІ повідомляють про удар українського морського дрона по захопленій росіянами газовидобувній платформі в Чорному морі.

На відео, яке опублікували російські військкори, видно, як материнський морський безпілотний катер "Магура-Веном" випускає менший дрон, що спрямовується до цілі.

Офіційні українські джерела поки не коментували цей удар.

Нагадаємо, вчора протирадіолокаційна ракета, запущена російським Су-30 по Одещині, втратила боєздатність над морем. Також ми писали, що над Чорним морем зафіксована розвідка НАТО.