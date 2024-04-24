Укрэнерго ограничивает электропотребление — как отразится на Одесской области

Энергетики возобновляют электросети. Иллюстративное фото: ДТЭК

Сегодня, 24 апреля, с 17.00 до 22.00 будут введены контролируемые ограничения энергоснабжения для промышленных потребителей. Они будут действовать по всей территории Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе НЭК "Укрэнерго".

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Каких объектов касается

Ограничения потребления электроэнергии для бизнеса и промышленных предприятий будут равномерно распределены по всем регионам Украины. Однако они не затрагивают энергоснабжение объектов критической инфраструктуры и предприятий оборонного комплекса.

"Эта необходимость ограничений является результатом массированных ракетных и дроновых атак России на украинские электростанции. С ухудшением погодных условий в Украине потребление электроэнергии значительно возросло, что привело к дефициту мощности в энергосистеме" , — говорится в сообщении.

Энергетики призывают потребителей бережно использовать электроэнергию, а промышленность и бизнес активно привлекать импорт электроэнергии и использовать альтернативные источники энергии.

Ситуация со светом в Одесской области

Сегодня в результате сегодняшнего утреннего ракетного удара по Одессе без света остались жители Хаджибейского района. В настоящее время продолжаются работы по возобновлению электроснабжения.

Также мы писали, что Россия продолжает атаковать объекты энергетики Одесского региона. В ночь на 23 апреля враг выпустил по югу Украины ударные БпЛА, попав в объекты критической инфраструктуры.