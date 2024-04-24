Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Укренерго обмежує електроспоживання — як відобразиться на Одещині arrow

Укренерго обмежує електроспоживання — як відобразиться на Одещині

24 квітня 2024 16:00
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Укренерго обмежує електроспоживання — як відобразиться на Одещині
Енергетики поновлюють електромережі. Ілюстративне фото: ДТЕК
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Сьогодні, 24 квітня, з 17:00 до 22:00 будуть введені контрольовані обмеження енергопостачання для промислових споживачів. Вони будуть діяти по всій території України.

Про це повідомли у пресслужбі НЕК "Укренерго".

Читайте також:

Яких об'єктів стосується

 Обмеження споживання електроенергії для бізнесу та промислових підприємств будуть рівномірно розподілені по всіх регіонах України. Однак вони не зачіпають енергопостачання об'єктів критичної інфраструктури та підприємств оборонного комплексу.

"Ця необхідність обмежень є результатом масованих ракетних і дронових атак Росії на українські електростанції. З погіршенням погодних умов в Україні споживання електроенергії значно зросло, що призвело до дефіциту потужності в енергосистемі", — зазначено у повідомленні.

Енергетики закликають споживачів ощадливо використовувати електроенергію, а промисловість та бізнес активно залучати імпорт електроенергії та користуватися альтернативними джерелами енергії.

Ситуація зі світлом на Одещині

Сьогодні внаслідок сьогоднішнього ранкового ракетного удару по Одесі без світла залишились мешканці Хаджибейського району. Наразі тривають роботи з відновлення електропостачання. 

Також ми писали, що Росія продовжує атакувати об'єкти енергетики Одеського регіону. Вночі проти 23 квітня ворог випустив по півдню України ударні БпЛА, поціливши в об'єкти критичної інфраструктури.

Одеса
електроенергія
Україна
електропостачання
Укренерго
Новини Одеси
світло
обмеження

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

11:25 Вірастюк прокоментував мобілізацію свого сина — що сказав

12 квітня 2024

06:44 Хто отримає право на відстрочку за новим законом про мобілізацію — повний перелік

19 квітня 2024

04:15 Виїзд жінок з України в 2024 році — кого можуть розвернути на кордоні

15 квітня 2024
Новина з фото

19:24 У жодному разі не садіть ці рослини — 5 найгірших "сусідів" цибулі

16 квітня 2024

10:18 Закон про мобілізацію — що потрібно знати, щоб не визнали ухилянтом

20 квітня 2024

07:24 Рудий пустун упустив склянку з водою — знайдіть відмінності за 10 секунд

16 квітня 2024

05:15Який документ підтвердить, що ви заброньовані — пояснення юриста

12 квітня 2024

07:19 Екскомандир полку Азов Жорін відреагував на новий закон про мобілізацію

22 квітня 2024

19:53 Оновлення даних для ТЦК за кордоном — чи є загроза екстрадиції та мобілізації

09:29 Циганков розпочне наступний сезон не в Жироні — влітку буде трансфер

Розклад ефірів

Всі ефіри