Укренерго обмежує електроспоживання — як відобразиться на Одещині

Енергетики поновлюють електромережі. Ілюстративне фото: ДТЕК

Сьогодні, 24 квітня, з 17:00 до 22:00 будуть введені контрольовані обмеження енергопостачання для промислових споживачів. Вони будуть діяти по всій території України.

Про це повідомли у пресслужбі НЕК "Укренерго".

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Яких об'єктів стосується

Обмеження споживання електроенергії для бізнесу та промислових підприємств будуть рівномірно розподілені по всіх регіонах України. Однак вони не зачіпають енергопостачання об'єктів критичної інфраструктури та підприємств оборонного комплексу.

"Ця необхідність обмежень є результатом масованих ракетних і дронових атак Росії на українські електростанції. З погіршенням погодних умов в Україні споживання електроенергії значно зросло, що призвело до дефіциту потужності в енергосистемі", — зазначено у повідомленні.

Енергетики закликають споживачів ощадливо використовувати електроенергію, а промисловість та бізнес активно залучати імпорт електроенергії та користуватися альтернативними джерелами енергії.

Ситуація зі світлом на Одещині

Сьогодні внаслідок сьогоднішнього ранкового ракетного удару по Одесі без світла залишились мешканці Хаджибейського району. Наразі тривають роботи з відновлення електропостачання.

Також ми писали, що Росія продовжує атакувати об'єкти енергетики Одеського регіону. Вночі проти 23 квітня ворог випустив по півдню України ударні БпЛА, поціливши в об'єкти критичної інфраструктури.