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Укрэнерго отменило графики для Одесчины — до которого часа

24 июля 2024 10:23
Верзилова Єлизавета - редактор
В Одесской области отменены графики отключений сегодня: детали от ДТЭК
В Одесской области отменены графики отключений. Иллюстративное фото: ДТЭК
Верзилова Єлизавета - редактор

Сегодня, 24 июля, в Одесской области ограничения света начнут действовать позже. Энергетики сообщили, что ограничения будут применяться с 18:00.

Об этом сообщили в пресс-службе ДТЭК.

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В среду, 24 июля, до 18:00 стабилизационные отключения света в Одесской области отменены. А вот с 18:00 до 24:00 потребление уже будет ограничиваться по графикам. Проверить информацию о электроснабжении и ознакомиться с графиком можно по ссылке.

Отменены графики в Одесской области
Сообщение энергетиков. Фото: скриншот

Куда обращаться при отключении света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, зарегистрирована ли авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

  • в частные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;
  • в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;
  • позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Проблемы с собственной генерацией в Одессе

Напомним, что из-за имеющихся проблем в Одессе активно начали говорить о необходимости собственной теплоэлектроцентрали (ТЭЦ). В настоящее время город питается соседними регионами, что создает значительные проблемы.

Также мы писали, что свет одесситам выключают из-за нехватки мощностей в результате российских обстрелов. Часть генерации совсем остановили из-за повреждений и оккупации, а еще часть — на ремонте. Поэтому регион готовится к зиме почти без света.

Одесса электроэнергия Одесская область электроснабжение Укрэнерго Новости Одессы ДТЭК отключения света свет

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