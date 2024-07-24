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Укренерго скасувало графіки для Одещини — до якої години

24 липня 2024 10:23
Верзілова Єлизавета - редактор
На Одещині скасовані графіки відключень сьогодні: деталі від ДТЕК
На Одещині скасовані графіки відключень. Ілюстративне фото: ДТЕК
Верзілова Єлизавета - редактор

Сьогодні, 24 липня, в Одеській області обмеження світла почнуть діяти пізніше. Енергетики повідомили, що обмеження застосовуватимуться з 18:00. 

Про це повідомили у пресслужбі ДТЕК.

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У середу, 24 липня, до 18:00, стабілізаційні відключення світла в Одеській області скасовані. А ось з 18:00 та до 24:00 споживання вже буде обмежуватись за графіками.  Перевірити інформацію щодо електропостачання та ознайомитись із графіком можна за посиланням.

Скасовані графіки на Одещині
Допис енергетиків. Фото: скриншот

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

  • у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
  • у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
  • зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Проблеми з власною генерацією в Одесі

Нагадаємо, що  через наявні проблеми в Одесі активно почали говорити про необхідність власної теплоелектроцентралі (ТЕЦ). Наразі місто живиться від сусідніх регіонів, що створює значні проблеми.

Також ми писали, що світло одеситам вимикають через нестачу потужностей в наслідок російських обстрілів. Частину генерації зовсім зупинили через пошкодження та окупацію, а ще частина — на ремонті. Через це регіон готується до зими майже без світла

Одеса електроенергія Одеська область електропостачання Укренерго Новини Одеси ДТЕК відключення світла світло

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