На Одещині скасовані графіки відключень сьогодні: деталі від ДТЕК

На Одещині скасовані графіки відключень. Ілюстративне фото: ДТЕК

Сьогодні, 24 липня, в Одеській області обмеження світла почнуть діяти пізніше. Енергетики повідомили, що обмеження застосовуватимуться з 18:00.

Про це повідомили у пресслужбі ДТЕК.

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У середу, 24 липня, до 18:00, стабілізаційні відключення світла в Одеській області скасовані. А ось з 18:00 та до 24:00 споживання вже буде обмежуватись за графіками. Перевірити інформацію щодо електропостачання та ознайомитись із графіком можна за посиланням.

Допис енергетиків. Фото: скриншот

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;

у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;

зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Проблеми з власною генерацією в Одесі

Нагадаємо, що через наявні проблеми в Одесі активно почали говорити про необхідність власної теплоелектроцентралі (ТЕЦ). Наразі місто живиться від сусідніх регіонів, що створює значні проблеми.



Також ми писали, що світло одеситам вимикають через нестачу потужностей в наслідок російських обстрілів. Частину генерації зовсім зупинили через пошкодження та окупацію, а ще частина — на ремонті. Через це регіон готується до зими майже без світла.