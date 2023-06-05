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Укрытие – лучшая защита во время воздушной тревоги, – Гуменюк

5 июня 2023 17:30
8ae1f0e1-478d-4a1c-0ec2-0ed415874c00 - Беженарь Татьяна
Беженарь Татьяна
журналист
Укрытие – лучшая защита во время воздушной тревоги, – Гуменюк
Наталья Гуменюк. Фото: Новини.LIVE
8ae1f0e1-478d-4a1c-0ec2-0ed415874c00 - Беженарь Татьяна
Беженарь Татьяна
журналист

В оперативном командовании "Юг" призвали граждан заботиться о состоянии укрытий. А в случае воздушной тревоги идти к ним.

Об этом в эфире "Единого марафона" отметила руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

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По ее словам, правило "двух стен" — это критический шаг. Они не всегда могут защитить людей во время вражеских атак так надежно, как укрытие.

"Необходимо понимать, что война продолжается. И несмотря на то, что мы действительно очень истощены, устали от ночных проверок нашей бдительности — надо осознавать, что это сохранение нашей жизни. И действительно надо заботиться о том, в каком состоянии укрытия, которые могут служить защитой для населения",— отметила Наталья Гуменюк.

Отметим, что в Одессе и области до 5 июня планируют проверить все защитные укрытия. Кроме того, определить ответственных за их открытие во время воздушной тревоги.

Напомним, Одесская областная военная администрация недавно заявила, что в условиях военного положения бомбоубежища должны работать круглосуточно. Однако важно, чтобы люди заранее знали, кто отвечает за эти постройки и кому принадлежит их содержание.

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