Укриття — найкращий захист під час повітряної тривоги,— Гуменюк

Наталя Гуменюк. Фото: Новини.LIVE

В оперативному командуванні "Південь" закликали громадян опікуватися станом укриттів. А у разі повітряної тривоги йти до них.

Про це в ефірі "Єдиного марафону" наголосила Керівниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.

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За її словами, правило "двох стін" — це критичний крок. Вони не завжди можуть захистити людей під час ворожих атак так надійно, як укриття.

"Необхідно розуміти, що війна триває. І попри те, що ми дійсно дуже виснажені, втомилися від нічних перевірок нашої пильності — треба усвідомлювати, що це збереження нашого життя. І справді треба опікуватися тим, в якому стані укриття, які можуть слугувати захистом для населення", — зазначила Наталя Гуменюк.

Зазначимо, в Одесі та області до 5 червня планують перевірити всі захисні укриття. Крім того, визначити відповідальних осіб за їх відкриття під час повітряної тривоги.

Нагадаємо, Одеська обласна військова адміністрація нещодавно заявила, що в умовах воєнного стану бомбосховища повинні працювати цілодобово. Проте важливо, щоб люди заздалегідь знали, хто відповідає за ці споруди та кому належить їх утримання.