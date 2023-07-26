Уникальная находка: одесские пограничники помешали вывозу "королевы оркестра"

Изъятая скрипка Страдивари. Фото: ГНСУ

Пограничники Белгород-Днестровского отряда вместе с таможенниками предотвратили незаконный вывоз ценного музыкального инструмента за границу. Ценность заключалась в уникальной скрипке от итальянского мастера Антонио Страдивари, датируемой 1730 годом.

Об этом сообщает Южное региональное управление Госпогранслужбы Украины.

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Во время осмотра рейсового автобуса на пункте пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" была обнаружена сумка со скрипкой. Однако, как выяснилось, всемирно известный предмет якобы не имеет владельца.

"В транспортном средстве находились только два водителя-иностранцы и стюардесса. Последние объяснили, что такая скрипка, вероятно, составляющая историческую или культурную ценность — передача, которую не забрали на территории Украины", — говорится в сообщении.

Интересной деталью является то, что Антонио Страдивари создал почти 2,5 тысячи уникальных инструментов, однако до наших дней дошли лишь около 650 изделий. Учитывая историческое значение найденного музыкального сокровища, "королева оркестра" была изъята и передана на экспертное исследование, чтобы выяснить ее подлинность и ценность.

Находки на границе

Напомним, альбом с марками ХІХ-ХХ век обнаружили пограничники совместно с таможенниками в пункте пропуска "Паланка — Маяки — Удобное". Коллекцию марок везла пассажирка рейсового автобуса, направлявшаяся в Молдову.

Еще мы писали, что в пункте пропуска "Табаки" в Одесской области пограничники задержали жителя Молдовы, который хотел вывезти из Украины церковную утварь. О преступлении пограничники сообщили в полицию и СБУ.