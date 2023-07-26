Унікальна знахідка: одеські прикордонники завадили вивезенню "королеви оркестру"

Вилучена скрипка Страдіварі. Фото: ДПСУ

Прикордонники Білгород-Дністровського загону разом з митниками запобігли незаконному вивезенню цінного музичного інструменту за кордон. Цінність полягала в унікальній скрипці від італійського майстра Антоніо Страдіварі, яка датується 1730 роком.

Про це повідомляє Південне регіональне управління Держприкордонслужби України.

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Під час огляду рейсового автобуса на пункті пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" було виявлено сумку зі скрипкою. Однак, як з’ясувалося, всесвітньо відомий предмет нібито не має власника.

"У транспортному засобі перебували лише два водії іноземці та стюардеса. Останні пояснили, що така скрипка, яка, ймовірно, становить історичну чи культурну цінність — передача, яку не забрали на території України", — йдеться в повідомленні.

Цікавою деталлю є те, що Антоніо Страдіварі створив майже 2,5 тисячі унікальних інструментів, проте до наших днів дійшли лише близько 650 виробів. Враховуючи історичне значення знайденого музичного скарбу, "королеву оркестру" було вилучено та передано на експертне дослідження, щоб з’ясувати її автентичність і цінність.

Знахідки на кордоні

Нагадаємо, альбом з марками ХІХ-ХХ століття виявили прикордонники спільно з митниками у пункті пропуску "Паланка — Маяки — Удобне". Колекцію марок везла пасажирка рейсового автобуса, яка прямувала до Молдови.

Ще ми писали, що у пункті пропуску "Табаки" на Одещині прикордонники затримали жителя Молдови, який хотів вивезти з України церковне начиння. Про злочин прикордонники повідомили поліції та СБУ.