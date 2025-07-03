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Главная Одесса Избежать мобилизации, устроившись в СБУ — схема с одесситом

Избежать мобилизации, устроившись в СБУ — схема с одесситом

Ua ru
Дата публикации 3 июля 2025 12:45
Житель Николаева трудоустраивал уклонистов в СБУ за деньги
Задержание фигуранта. Фото: Главное управление Национальной полиции в Одесской области

Житель Николаева предложил военнообязанному мужчине за деньги трудоустроить его в СБУ, чтобы избежать призыва. Однако во время передачи части взятки его задержали правоохранители, дельцу грозит лишение свободы.

Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Одесской области.

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Подробности дела

Правоохранители установили, что 48-летний житель Николаева подыскал среди знакомых молодого человека из Одессы, который стремился избежать призыва на военную службу, и предложил ему свою "помощь". Делец обещал трудоустроить "клиента" в СБУ, уверяя, что это якобы хороший способ не попасть под мобилизацию.

Подозреваемый утверждал, что имеет связи с должностными лицами Службы безопасности Украины, на которых может повлиять, чтобы те положительно решили вопрос с трудоустройством. Стоимость своих услуг он оценил в 9 тыс. долларов. Задержали фигуранта после того, как он получил часть взятки в сумме 5 тыс. долларов. Полицейские изъяли средства, автомобиль фигуранта, мобильный телефон и его банковские карты в качестве вещественных доказательств.

Какое наказание грозит

Фигуранту сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины (получение неправомерной выгоды для себя за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства). Ему грозит до 8 лет заключения с конфискацией имущества.

Напомним, недавно мы писали об агенте РФ, которого разоблачили в рядах Воздушных сил. А также о трудоустройстве в Службу безопасности Украины за 25 тысяч долларов.

СБУ Одесса Николаев Новости Одессы уклонисты
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
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