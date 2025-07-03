Мешканець Миколаєва працевлаштовував ухилянтів до СБУ за гроші

Затримання фігуранта. Фото: Головне управління Національної поліції в Одеській області

Мешканець Миколаєва запропонував військовозобов'язаному чоловіку за гроші працевлаштувати його до СБУ, аби уникнути призову. Однак під час передачі частини хабаря його затримали правоохоронці, ділку загрожує позбавлення волі.

Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Одеській області.

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Подробиці справи

Правоохоронці встановили, що 48-річний житель Миколаєва підшукав серед знайомих молодика з Одеси, який прагнув уникнути призову на військову службу, і запропонував йому свою "допомогу". Ділок обіцяв працевлаштувати "клієнта" до СБУ, запевняючи, що це нібито гарний спосіб не потрапити під мобілізацію.

Підозрюваний стверджував, що має зв’язки з посадовцями Служби безпеки України, на яких може вплинути, аби ті позитивно вирішили питання з працевлаштуванням. Вартість своїх послуг він оцінив у 9 тис. доларів. Затримали фігуранта після того, як він отримав частину хабаря в сумі 5 тис. доларів. Поліцейські вилучили кошти, автомобіль фігуранта, мобільний телефон та його банківські картки як речові докази.

Яке покарання загрожує

Фігуранту повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України (одержання неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави). Йому загрожує до 8 років ув'язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про агента РФ, якого викрили в рядах Повітряних сил. А також про працевлаштування до Служби безпеки України за 25 тисяч доларів.