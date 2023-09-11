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Правительство передало ФГИ имущество, автора символа Одессы, путиниста Лебедева

11 сентября 2023 16:20
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Правительство передало ФГИ имущество, автора символа Одессы, путиниста Лебедева
Российский дизайнер Артемий Лебедев. Фото: росСМИ
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Кабинет Министров Украины принял решение передать имущественные активы российского деятеля и пропагандиста Артемия Лебедева в управление Фонда государственных имуществ Украины. Вырученные средства от продажи или аренды санкционного имущества будут направлены в Фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии.

Об этом сообщает ФГИУ.

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Среди активов, которые перешли под управление Фонда государственного имущества Украины, две квартиры в Киеве, общей площадью 331,7 м². Ранее эти квартиры находились в частном владении Лебедева и его бизнес-партнера Константина Моршнева.

Фонд государственного имущества Украины проведет все необходимые процедуры официальной регистрации прав собственности на эти активы. После завершения этого процесса решат, будет ли это имущество приватизировано или передано в аренду, а полученные средства пойдут на Фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии.

Подозрение Артемию Лебедеву

СБУ задокументирована преступная деятельность российского блоггера — Артемия Лебедева, незаконно попавшего в июне 2022 года на территорию Запорожской атомной электростанции. Он снял заказной репортаж для кремлевских медиаресурсов по захвату энергообъекта и "разгонял" его из-за своей полумиллионной аудитории в соцсетях. Блоггеру 21 марта сообщено о подозрении - ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерным, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников). Такие действия наказываются лишением свободы на срок от пяти до восьми лет с конфискацией имущества или без таковой.

Возникает вопрос, может ли оставаться туристическим символом города работа российского дизайнера или все же лучше его заменить? Кто может запустить механизм смены логотипа? Ответы на эти вопросы журналисты Новини.LIVE искали вместе с депутатом городского совета Петром Обуховым.

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