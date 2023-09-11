Уряд передав ФДМУ майно, автора символу Одеси, путініста Лебедєва

Російський дизайнер Артемій Лебедєв. Фото: росЗМІ

Кабінет Міністрів України прийняв рішення передати майнові активи російського діяча та пропагандиста Артемія Лєбєдєва в управління Фонду державного майна України. Отримані кошти від продажу або оренди санкційного майна будуть спрямовані в Фонд ліквідації наслідків збройної агресії.

Про це повідомляє ФДМУ.

Читайте також:

Серед активів, які перейшли під управління Фонду державного майна України, є дві квартири у Києві, загальною площею 331,7 м². Раніше ці квартири були в приватному володінні Лєбєдєва та його бізнес-партнера Костянтина Моршнєва.

Фонд державного майна України проведе всі необхідні процедури для офіційної реєстрації прав власності на ці активи. Після завершення цього процесу вирішать, чи це майно буде приватизоване або передано в оренду, а отримані кошти підуть на Фонд ліквідації наслідків збройної агресії.

Підозра Артемію Лебедєву

СБУ задокументовано злочинну діяльність російського блогера — Артемія Лебедєва, який у червні 2022 року незаконно потрапив на територію Запорізької атомної електростанції. Він зняв замовний репортаж для кремлівських медіаресурсів щодо захоплення енергооб’єкта та "розганяв" його через свою півмільйонну аудиторію у соцмережах. Блогеру 21 березня повідомлено про підозру — ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників). Такі дії караються позбавленням волі на строк від п’яти до восьми років з конфіскацією майна або без такої.

Виникає питання, а чи може залишатися туристичним символом міста робота російського дизайнера чи все ж таки краще його замінити? Хто може запустити механізм зміни логотипа? Відповіді на ці запитання журналісти Новини.LIVE шукали разом із депутатом міської ради Петром Обуховим.