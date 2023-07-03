В Одессе выставят на аукцион здание завода

Здание завода "Урожай". Фото: Александр Славский

В Одессе в ближайшее время планируют приватизировать бывший завод "Урожай". Открытый тендер начнется в среду на платформе Прозоро.Продажи.

Об этом сообщили в региональном отделении Фонда государственного имущества Украины в Одесской и Николаевской областях.

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По словам представителей ФГИУ, предприниматели станут реальными собственниками, а в бюджет региона поступит конкурентная цена за имущество.

"По профилю предприятия, возможно, он будет сохранен и комплекс продолжит функционировать как ликероводочный завод, если будущий собственник сочтет это экономически выгодным. Но чем раньше мы приватизируем имущество заводов, тем больший шанс сохранить производство", — подчеркнул и.о начальника регионального отделения ФГИУ по Одесской и Николаевской областям Виктор Сердюк.

Что выставят на аукцион

40 объектов недвижимого имущества, общей площадью около 16 тыс. кв.м, расположенных в центральной части города, на Старосенной площади рядом с железнодорожным вокзалом. Также помещения магазина на улице Пушкинской и рабочие помещения в Одесском районе.

Отметим, что в состав имущественного комплекса входит памятник архитектуры местного значения — здание производственного корпуса. Оно было построено в 1894 году по проекту архитектора М.Г. Рейнгерца и может быть приватизирован только при условии его сохранения будущим владельцем.

Напомним, участок земли площадью 7,7 гектара для размещения яхтенно-туристического комплекса в плавнях Сычавского пруда Одесской области выставили на аукцион. Стартовая цена 56 миллионов 250 тысяч гривен.