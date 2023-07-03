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"Урожай" шукає нового власника: в Одесі виставлять на аукціон будівлю заводу

3 липня 2023 11:55
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
В Одесі виставлять на аукціон будівлю заводу
Будівля заводу "Урожай". Фото: Олександр Славський
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

В Одесі найближчим часом планують приватизувати колишній завод "Урожай". Відкритий тендер розпочнеться в середу на платформі Прозоро.Продажі.

Про це повідомили у регіональному відділення Фонду державного майна України в Одеській та Миколаївській областях.

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За словами представників ФДМУ, підприємці стануть реальними власниками, а в бюджет регіону надійде конкурентна ціна за майно.

"Щодо профілю підприємства, можливо його буде збережено і комплекс продовжить функціонувати як лікеро-горілчаний завод, якщо майбутній власник вважатиме це економічно вигідним. Але чим раніше ми приватизуємо майно заводів, тим більший шанс зберегти виробництво", — наголосив в.о начальника регіонального відділення ФДМУ по Одеській та Миколаївській областях Віктор Сердюк.

Що виставлять на аукціон

40 об’єктів нерухомого майна, загальною площею близько 16 тис. кв.м, розташованих у центральній частині міста, на Старосінній площі поруч з залізничним вокзалом. Також приміщення крамниці на вулиці Пушкінській та виробничі приміщення в Одеському районі. 

Зазначимо, що до складу майнового комплексу входить пам’ятка архітектури місцевого значення — будівля виробничого корпусу. Вона була побудована у 1894 році за проєкт архітектора М.Г. Рейнгерца та може бути приватизована лише за умови її збереження майбутнім власником.

Нагадаємо, ділянку землі площею 7,7 гектара для розміщення яхтово-туристичного комплексу у плавнях Сичавського ставка Одеської області виставили на аукціон. Стартова ціна 56 мільйонів 250 тисяч гривень.

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