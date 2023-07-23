Одесские прокуроры обещали наказать виновных за ночную атаку

Прокуроры работают на месте прилетов. Фото: Одесская областная прокуратура

В результате массированного ночного обстрела в Одессе возбуждено уголовное производство по фактам нарушения законов и обычаев войны. Прокуроры обещают установить личности всех причастных к этой террористической атаке.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесской областной прокуратуры.

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"Из-за атаки врага повреждено и разрушено значительное количество гражданских объектов, в том числе многоквартирные и частные дома, офисные помещения, автомобили и Спасо-Преображенский собор", — говорится в сообщении.

В прокуратуре подчеркивают, что следователи ведомства работают в усиленном режиме, чтобы как можно скорее идентифицировать всех причастных: не только запускавших ракеты, но и тех, кто их приводил.

Какое наказание грозит

По факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины) грозит наказание в виде пожизненного лишения свободы с конфискацией имущества. Следствие продолжается.

Осмотр продолжается, полный список разрушений и повреждений устанавливается.

Напомним, сегодня, 23 июля, Одесская область в очередной раз была атакована врагом по авиации и кораблям. В небе над регионом силам ПВО удалось уничтожить 9 ракет, однако, к сожалению, есть и попадание.

Также секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что главной целью ракетных обстрелов РФ Одессы и области является полная изоляция выхода Украины на Черное море. Путем устрашения Россия хочет ликвидировать "усилия по возобновлению функционирования "зернового коридора".