Одеські прокурори обіцяли покарати винних за нічну атаку

Прокурори працюють на місці прильотів. Фото: Одеська обласна прокуратура

Внаслідок масованого нічного обстрілу в Одесі розпочали кримінальне провадження за фактами порушення законів та звичаїв війни. Прокурори обіцяють встановити особистості усіх причетних до цієї терористичної атаки.

Про це повідомили у пресслужбі Одеської обласної прокуратури.

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"Через атаку ворога пошкоджено та зруйновано значну кількість цивільних об’єктів, зокрема багатоквартирні та приватні будинки, офісні приміщення, автомобілі та Спасо-Преображенський собор", — йдеться у повідомленні.

У прокуратурі наголошують, що слідчі відомства працюють у посиленому режимі, щоб якомога скоріше ідентифікувати усіх причетних: не тільки тих, хто запускав ракети, а й тих, хто їх наводив.

Яке покарання загрожує

За фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України) загрожує покарання у вигляді довічного позбавлення волі з конфіскацією майна. Наразі слідство триває.

Огляд продовжується, повний перелік руйнувань та пошкоджень встановлюється.

Нагадаємо, сьогодні, 23 липня, Одеська область вкотре була атакована ворогом з авіації та кораблів. В небі над регіоном силам ППО вдалося знищити 9 ракет, проте, на жаль, є й влучання.

Також секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що головною метою ракетних обстрілів РФ Одеси та області є повна ізоляція виходу України до Чорного моря. Шляхом залякування Росія хоче ліквідувати "зусилля з відновлення функціонування "зернового коридору".