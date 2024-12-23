В Одесской области мужчина стал свидетелем Иеговы после того, как получил повестку

Человек молится. Фото: иллюстративное/freepik

Житель села Ивановка получил повестку, а затем вступил в ряды церкви "Свидетелей Иеговы". Впрочем, это не освободило его от уголовной ответственности.

Об этом журналисты Новини.LIVE узнали из приговора Ивановского райсуда Одесской области.

Читайте также:

Подробности дела

По материалам суда мужчина прошел ВВК и был признан ограниченно пригодным к военной службе. Позже, получив повестку, он пришел в ТЦК и написал заявление об отказе от мобилизации. Свой поступок обвиняемый объяснил тем, что присоединился к Свидетелям Иеговы и его новая вера запрещает ему брать в руки оружие. Также мужчина уверял, что не относит себя к украинскому народу, так как является "сыном Бога".

Что решил суд

Во время судебного заседания работники ТЦК рассказали, что предлагали подсудимому должности, которые не требуют брать в руки оружие, — в частности, помощника капеллана и помощника повара. Но от них он тоже отказался. Судья признал мужчину виновным. Следующие три года и пять месяцев он проведет в тюрьме.

Напомним, в Николаеве свидетель Иеговы судился с ТЦК из-за штрафа за неявку по повестке. А в Одесской области вынесли приговор баптисту-уклонисту.