В Одесской области мужчина стал свидетелем Иеговы после того, как получил повестку

Уверовал после получения повестки — на Одесчине судили сына Бога
Житель села Ивановка получил повестку, а затем вступил в ряды церкви "Свидетелей Иеговы". Впрочем, это не освободило его от уголовной ответственности.
Об этом журналисты Новини.LIVE узнали из приговора Ивановского райсуда Одесской области.
Подробности дела
По материалам суда мужчина прошел ВВК и был признан ограниченно пригодным к военной службе. Позже, получив повестку, он пришел в ТЦК и написал заявление об отказе от мобилизации. Свой поступок обвиняемый объяснил тем, что присоединился к Свидетелям Иеговы и его новая вера запрещает ему брать в руки оружие. Также мужчина уверял, что не относит себя к украинскому народу, так как является "сыном Бога".
Что решил суд
Во время судебного заседания работники ТЦК рассказали, что предлагали подсудимому должности, которые не требуют брать в руки оружие, — в частности, помощника капеллана и помощника повара. Но от них он тоже отказался. Судья признал мужчину виновным. Следующие три года и пять месяцев он проведет в тюрьме.
Напомним, в Николаеве свидетель Иеговы судился с ТЦК из-за штрафа за неявку по повестке. А в Одесской области вынесли приговор баптисту-уклонисту.
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