На Одещині чоловік став свідком Єгови після того, як отримав повістку

Чоловік молиться. Фото: ілюстративне/freepik

Мешканець села Іванівка отримав повістку, а після цього вступив до лав церкви "Свідків Єгови". Втім, це не звільнило його від кримінальної відповідальності.

Про це журналісти Новини.LIVE дізналися з вироку Іванівського райсуду Одеської області.

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Подробиці справи

За матеріалами суду, чоловік пройшов ВЛК та був визнаний обмежено придатним до військової служби. Згодом, отримавши повістку, він прийшов до ТЦК і написав заяву про відмову від мобілізації. Свій вчинок обвинувачений пояснив тим, що приєднався до "Свідків Єгови" і його нова віра забороняє йому брати до рук зброю. Також чоловік запевняв, що не відносить себе до українського народу, адже є "сином Бога".

Що вирішив суд

Під час судового засідання працівники ТЦК розповіли, що пропонували підсудному посади, які не вимагають брати в руки зброю — зокрема, помічника капелана та помічника кухаря. Але від них він також відмовився. Суддя визнав чоловіка винним. Наступні три роки і п'ять місяців він проведе в ув'язненні.

Нагадаємо, у Миколаєві свідок Єгови судився з ТЦК через штраф за неявку по повістці. А на Одещині винесли вирок баптисту-ухилянту.