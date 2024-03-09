В акватории Черного моря американский самолет "охотится" на российские суда — подробности

Маршрут американского разведчика. Фото: скриншот

Над Черным морем зафиксирован самолет НАТО, указанный как американский разведчик Boeing P-8A Poseidon. Он патрулирует воздушное пространство Румынии и мониторит ситуацию в регионе.

Об этом Новини.LIVE узнали с портала Flightradar.

Читайте также:

Откуда взлетел самолет

Американский военный самолет взлетел с итальянской авиабазы Сигонелла на Сицилии. Отметим, что база принадлежит ВВС Италии и используется ВМС США и другими союзниками и партнерами по НАТО.

Чем известен Boeing P-8A Poseidon

Boeing P-8A Poseidon является ключевым военным патрульным самолетом, разработанным компанией Boeing для нужд ВМС США и других стран. Основанный на пассажирском самолете Boeing 737-800ERX, P-8A отличается от своего коммерческого аналога специализированной электроникой, позволяющей ему выполнять морские задания.

Основные характеристики P-8A Poseidon содержат:

Большая дальность полета, позволяющая выполнять миссии на большом расстоянии от базы.

Расширенные возможности разведки и поиска благодаря разным сенсорам, включая радары, оптически-электронные системы и боевые навигационные комплексы.

Способность выявлять и отслеживать подводные объекты, такие как подлодки и мины.

Возможность выполнять миссию поиска и спасения в морской зоне.

Широкий спектр вооружений, включая подвесные ракеты и торпеды.

Добавим, что воздушное судно помогает украинским военным уничтожать российские корабли.

Напомним, сегодня утром, 9 марта, из акватории Черного моря в направлении южных районов Одесской области враг выпустил ракету Х-31П. Она упала вне населенного пункта.