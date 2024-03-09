В акватории Черного моря американский самолет "охотится" на российские суда — подробности
Над Черным морем зафиксирован самолет НАТО, указанный как американский разведчик Boeing P-8A Poseidon. Он патрулирует воздушное пространство Румынии и мониторит ситуацию в регионе.
Об этом Новини.LIVE узнали с портала Flightradar.
Откуда взлетел самолет
Американский военный самолет взлетел с итальянской авиабазы Сигонелла на Сицилии. Отметим, что база принадлежит ВВС Италии и используется ВМС США и другими союзниками и партнерами по НАТО.
Чем известен Boeing P-8A Poseidon
Boeing P-8A Poseidon является ключевым военным патрульным самолетом, разработанным компанией Boeing для нужд ВМС США и других стран. Основанный на пассажирском самолете Boeing 737-800ERX, P-8A отличается от своего коммерческого аналога специализированной электроникой, позволяющей ему выполнять морские задания.
Основные характеристики P-8A Poseidon содержат:
- Большая дальность полета, позволяющая выполнять миссии на большом расстоянии от базы.
- Расширенные возможности разведки и поиска благодаря разным сенсорам, включая радары, оптически-электронные системы и боевые навигационные комплексы.
- Способность выявлять и отслеживать подводные объекты, такие как подлодки и мины.
- Возможность выполнять миссию поиска и спасения в морской зоне.
- Широкий спектр вооружений, включая подвесные ракеты и торпеды.
Добавим, что воздушное судно помогает украинским военным уничтожать российские корабли.
Напомним, сегодня утром, 9 марта, из акватории Черного моря в направлении южных районов Одесской области враг выпустил ракету Х-31П. Она упала вне населенного пункта.
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