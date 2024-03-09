В акваторії Чорного моря американський літак "полює" на російські судна — подробиці

Маршрут американського розвідувальника. Фото: скриншот

Над Чорним морем зафіксовано літак НАТО, зазначений як американський розвідувальник Boeing P-8A Poseidon. Він патрулює повітряний простір Румунії та моніторить ситуацію у регіоні.

Про це Новини.LIVE дізналися з порталу Flightradar.

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Звідки злетів літак

Американський військовий літак злетів з італійської авіабази Сігонелла на Сицилії. Зазначимо, що ця база належить ВПС Італії та використовується ВМС США та іншими союзниками та партнерами по НАТО.

Чим відомий Boeing P-8A Poseidon

Boeing P-8A Poseidon є ключовим військовим патрульним літаком, розробленим компанією Boeing для потреб ВМС США та інших країн. Оснований на пасажирському літаку Boeing 737-800ERX, P-8A відрізняється від свого комерційного аналога спеціалізованою електронікою, яка дозволяє йому виконувати морські завдання.

Основні характеристики P-8A Poseidon містять:

Велику дальність польоту, що дозволяє виконувати місії на великій відстані від бази.

Розширені можливості розвідки та пошуку завдяки різноманітним сенсорам, включаючи радари, оптично-електронні системи та бойові навігаційні комплекси.

Здатність виявляти та відстежувати підводні об'єкти, такі як підводні човни та міни.

Можливість виконувати місії пошуку і рятування в морській зоні.

Широкий спектр озброєння, включаючи підвісні ракети та торпеди.

Додамо, що повітряне судно допомагає українським військовим знищувати російські кораблі.

Нагадаємо, сьогодні вранці, 9 березня, з акваторії Чорного моря в напрямку південних районів Одеської області ворог випустив ракету Х-31П. Вона впала поза межами населеного пункту.