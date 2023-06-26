В акватории Николаева зафиксировали повышение уровня воды

Подтопление Николаева. Фото: Новини.LIVE

По состоянию на 26 июня общий уровень поднятия воды в акватории Николаева снова вырос. Для возвращения в норму нужно еще несколько сантиметров.

Об этом сообщает Николаевский городской совет.

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"По состоянию на утро 26 июня общий уровень поднятия воды в акватории Николаева составляет 5 см", — сообщил городской голова Александр Сенкевич.

Как изменялся уровень воды

Отметим, две недели назад уровень воды в акватории Николаева снизился еще на 6 см. Этот показатель остановился на отметке +55 см и ежедневно уменьшался. Впрочем, недавно специалисты снова зафиксировали его поднятие.

Кроме того, в Николаеве возобновили работу некоторые точки выдачи питьевой воды. Начиная с 26 июня, дополнительно заработали девять объектов.

Подтопление в Николаевской области

Напомним, в Николаевской области в результате подрыва Каховской ГЭС пострадали 4886 домовладений. Подтоплены 350 домов, отключены от электросети полностью 9 населенных пунктов, 4 обесточены частично. Из зоны подтопления эвакуировали уже 658 человек, из них 138 детей.