В акваторії Миколаєва зафіксували підвищення рівня води

Підтоплення Миколаєва. Фото: Новини. LIVE

Станом на 26 червня загальний рівень підняття води в акваторії Миколаєва знову зріс. Для повернення до норми потрібно ще кілька сантиметрів.

Про це повідомляє Миколаївська міська рада.

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"Станом на ранок 26 червня загальний рівень підняття води в акваторії Миколаєва становить 5 см", — повідомив міський голова Олександр Сєнкевич.

Як змінювався рівень води

Зазначимо, два тижні тому рівень води в акваторії Миколаєва знизився ще на 6 см. Цей показник зупинився на позначці в +55 см й щодня зменшувався. Втім нещодавно фахівці знову зафіксування його підняття.

Крім того, в Миколаєві відновили роботу деякі точки видачі питної води. Починаючи з 26 червня, додатково запрацювали дев'ять об’єктів.

Підтоплення на Миколаївщині

Нагадаємо, в Миколаївській області внаслідок підриву Каховської ГЕС постраждали 4886 домоволодінь. Підтоплено 350 будинків, відключено від електромережі повністю 9 населених пунктів, 4 знеструмлено частково. З зони підтоплення евакуювали вже 658 людей, з них — 138 дітей.