Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКино и сериалыМодаЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса В багажнике на учебу — на Одесчине перекрыли канал с уклонистами

В багажнике на учебу — на Одесчине перекрыли канал с уклонистами

Ua ru
Дата публикации 23 декабря 2025 15:03
Нелегальный выезд в Молдову: мужчину везли в багажнике
Задержанные в Одесской области мужчины. Фото: Государственная пограничная служба

В Одесской области разоблачили очередную схему побега мужчин. В багажнике одного из авто прятали мужчину мобилизационного возраста. Его пытались незаконно вывезти в Молдову под видом поездки на учебу. Организаторы уверяли, что все "законно", но никаких подтверждений не имели.

Об этом сообщили в Южном региональном управлении Государственной пограничной службы.

Реклама
Читайте также:

Схема побега

Правоохранители разоблачили канал нелегальной переправки мужчин мобилизационного возраста за границу. Во время отработки оперативной информации они вышли на двух жителей Раздельнянского района. Мужчины в возрасте 23 и 24 года действовали по указаниям пока неустановленного организатора. Они должны были доставить "клиента" к украинско-молдавской границе вне пунктов пропуска, скрывая его в багажнике легкового автомобиля. По легенде, пассажир якобы ехал на учебу.

По договоренности, военнообязанный уже перевел 2 000 долларов США на криптокошелек. Еще 2 000 долларов должен был передать водителям во время поездки, а финальный платеж в 9 000 долларов — после незаконного пересечения границы уже на территории Молдовы.

Впрочем, реализовать замысел не удалось. Автомобиль остановили правоохранители, которые и обнаружили в багажнике спрятанного мужчину. Объяснения об "обучении" не подкреплялись никакими документами. 

Что грозит

Сейчас двум перевозчикам сообщили о подозрении по статье 332 Уголовного кодекса Украины. Суд избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей. За такие действия грозит до пяти лет лишения свободы.

Напомним, мы сообщали, что на границе задержали одессита, который вез беглеца. Также мы писали, что в Одесской области перекрыли канал переправки мужчин за границу.

Одесса Одесская область побег Новости Одессы мобилизация уклонисты
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации