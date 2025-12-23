Нелегальный выезд в Молдову: мужчину везли в багажнике

В багажнике на учебу — на Одесчине перекрыли канал с уклонистами
В Одесской области разоблачили очередную схему побега мужчин. В багажнике одного из авто прятали мужчину мобилизационного возраста. Его пытались незаконно вывезти в Молдову под видом поездки на учебу. Организаторы уверяли, что все "законно", но никаких подтверждений не имели.
Схема побега
Правоохранители разоблачили канал нелегальной переправки мужчин мобилизационного возраста за границу. Во время отработки оперативной информации они вышли на двух жителей Раздельнянского района. Мужчины в возрасте 23 и 24 года действовали по указаниям пока неустановленного организатора. Они должны были доставить "клиента" к украинско-молдавской границе вне пунктов пропуска, скрывая его в багажнике легкового автомобиля. По легенде, пассажир якобы ехал на учебу.
По договоренности, военнообязанный уже перевел 2 000 долларов США на криптокошелек. Еще 2 000 долларов должен был передать водителям во время поездки, а финальный платеж в 9 000 долларов — после незаконного пересечения границы уже на территории Молдовы.
Впрочем, реализовать замысел не удалось. Автомобиль остановили правоохранители, которые и обнаружили в багажнике спрятанного мужчину. Объяснения об "обучении" не подкреплялись никакими документами.
Что грозит
Сейчас двум перевозчикам сообщили о подозрении по статье 332 Уголовного кодекса Украины. Суд избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей. За такие действия грозит до пяти лет лишения свободы.
