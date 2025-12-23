Нелегальний виїзд до Молдови: чоловіка везли у багажнику

Затримані на Одещині чоловіки. Фото: Державна прикордонна служба

На Одещині викрили чергову схема втечі чоловіків. В багажнику одного з авто ховали чоловіка мобілізаційного віку. Його намагалися незаконно вивезти до Молдови під виглядом поїздки на навчання. Організатори запевняли, що все "законно", але жодних підтверджень не мали.

Про це повідомили в Південному регіональному управлінні Державної прикордонної служби.

Реклама

Читайте також:

Схема втечі

Правоохоронці викрили канал нелегального переправлення чоловіків мобілізаційного віку за кордон. Під час відпрацювання оперативної інформації вони вийшли на двох мешканців Роздільнянського району. Чоловіки віком 23 та 24 роки діяли за вказівками наразі невстановленого організатора. Вони мали доправити "клієнта" до українсько-молдовського кордону поза пунктами пропуску, переховуючи його у багажнику легкового автомобіля. За легендою, пасажир нібито їхав на навчання.

За домовленістю, військовозобов’язаний уже переказав 2 000 доларів США на криптогаманець. Ще 2 000 доларів мав передати водіям під час поїздки, а фінальний платіж у 9 000 доларів — після незаконного перетину кордону вже на території Молдови.

Втім, реалізувати задум не вдалося. Автомобіль зупинили правоохоронці, які й виявили в багажнику схованого чоловіка. Пояснення про "навчання" не підкріплювалися жодними документами. \

Що загрожує

Наразі двом перевізникам повідомили про підозру за статтею 332 Кримінального кодексу України. Суд обрав їм запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. За такі дії загрожує до п’яти років позбавлення волі.

Нагадаємо, ми повідомляли, що на кордоні затримали одесита, який віз втікача. Також ми писали, що на Одещині перекрили канал переправлення чоловікаів за кордон.