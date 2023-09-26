В Черном море два корабля проекта "Буян-М": сколько снаряжено "Калибров"

Ракетоносители проекта "Буян-М". Фото: google

В Черном море выросло количество высокоточных ракет. Утром ВМС сообщали о трех снаряженных ракетах, впрочем, сейчас их 16.

Об этом сообщают Силы обороны юга Украины.

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На боевом дежурстве в Черном море находятся девять вражеских кораблей. Тем временем в Азовском море один военный корабль РФ.

"Оперативная обстановка в зоне ответственности Сил обороны юга Украины остается стабильно напряженной. На боевое дежурство враг вывел 2 малых ракетных корабля проекта "Буян-М", снаряжение которых - до 16 ракет типа "Калибр"", — говорится в сообщении.

Сообщение Сил обороны юга Украины. Фото: скриншот

Обычно РФ держит свои корабли в 100-150 километрах от контролируемого Украиной берега, ближе к Новороссийску. При этом россияне рассредоточивают свои корабельные группировки.

Ситуация может измениться достаточно быстро, как и количество "Калибров". Чтобы увеличить количество ракетоносителей, врагу необходимо всего 2-3 часа. Именно за это время корабли могут выйти на боевое дежурство. Также боевые пуски враг может производить непосредственно из бухт вблизи временно оккупированного Севастополя. Так что вероятность ракетных ударов остается высокой.

Напомним, российские военные корабли пытаются скрыться в буферной зоне вблизи Керченского пролива в Черном море, в том числе в районе оккупированного Крыма. Оккупанты создали для себя якобы "щит" из гражданских судов.