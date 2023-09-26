У Чорному морі два кораблі проєкту "Буян-М": скільки споряджено "Калібрів"

Ракетоносії проєкту "Буян-М". Фото: google

У Чорному морі зросла кількість високоточних ракет. Зранку ВМС повідомляли про три споряджені ракети, втім наразі їх 16.

Про це повідомляють Сили оборони півдня України.

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На бойовому чергуванні в Чорному морі перебуває дев’ять ворожих кораблів. Тим часом в Азовському морі — один військовий корабель РФ.

"Оперативна обстановка в зоні відповідальності Сил оборони півдня України залишається стабільно напруженою. На бойове чергування ворог вивів 2 малих ракетних кораблі проєкту "Буян-М" спорядження яких — до 16 ракет типу "Калібр", — йдеться в повідомленні.

Допис Сил оборони півдня України. Фото: скриншот

Зазвичай РФ тримає свої кораблі за 100-150 кілометрів від контрольованого Україною берега, ближче до Новоросійська. При цьому росіяни розосереджують свої корабельні угруповання.

Ситуація може змінитися досить швидко, як і кількість "Калібрів". Щоб збільшити кількість ракетоносіїв, ворогові необхідно лише 2-3 години. Саме за цей час кораблі можуть вийти на бойове чергування. Також бойові пуски ворог може здійснювати безпосередньо з бухт поблизу тимчасово окупованого Севастополя. Тож імовірність ракетних ударів залишається високою.

Нагадаємо, російські військові кораблі намагаються сховатися в буферній зоні поблизу Керченської протоки в Чорному морі, зокрема в районі окупованого Криму. Окупанти створили для себе нібито "щит" із цивільних суден.