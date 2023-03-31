В Черном море количество "Калибров" выросло втрое: ракетоносителей стало больше

Не игнорируйте сигналы тревоги

На боевое дежурство в Черном море враг вывел еще один ракетоноситель — фрегат. Его снаряжение которого может достигать 8 "Калибров".

Об этом сообщил полковник Оперативного командования "Юг" ВСУ Владислав Назаров.

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В настоящее время в Черном море корабельная группировка вражеского флота состоит из 11 кораблей. Среди них 2 ракетоносителя с потенциально возможным залпом в 12 ракет.

Обычно россия держит свои ракетоносители в 100-150 километрах от контролируемого Украиной берега, ближе к Новороссийску. При этом россияне рассредоточивают свои корабельные группировки.

Отметим, сегодня может отмечаться активность вражеской авиации. Вероятность ракетных ударов остается на высоком уровне

В приоритете у неприятеля будут оставаться объекты энергетической инфраструктуры. Это ведь давление на население. Электричество имеет большое значение для развития экономики и для бытовых удобств.

Вчерашний обстрел обошел юг стороной. Это может свидетельствовать, что русские войска сместили свой акцент. О новой тактике оккупантов — читайте в материале.