В Чорному морі окупанти збільшили корабельне угрупування

Ситуація змінюється досить динамічно

Шторм в Чорному морі вщухає, це означає що ворог може вивести додаткові ракетоносії. Станом на ранок окупанти вже збільшили корабельне угрупування.

Про це сказала керівниця пресцентру Сил охорони та оборони Оперативного командування "Південь" Наталя Гуменюк в ефірі телемарафону.

В Чорному морі на бойовому чергуванні 10 кораблів рф. Втім, як і раніше, підводний ракетоносій залишається один, споряджений чотирма ракетами типу "Калібр".

"Ми пам’ятаємо, що з Джанкою не доїхали як раз надводні "Калібри", які вони хотіли завантажити на ракетоносії, і це певним чином відбивається на формуванні корабельного угруповання. Ракетних носіїв, які надводні й можуть нести на собі по вісім ракет, ми не спостерігаємо довготривалий час. Але це може свідчити про те, що вони, перечікували шторм, та переспорядилися тим запасом, який все ще є в Севастополі", — зазначила Наталя Гуменюк.

Як зазначала речниця ОК "Південь", виявлення пусків ракет із підводних човнів дуже ускладнене для роботи нашої протиповітряної оборони. Тому в разі тривоги необхідно діяти швидко і оперативно.

Зазвичай рф тримає свої ракетоносії за 100-150 кілометрів від контрольованого Україною берега, ближче до Новоросійська. При цьому росіяни розосереджують свої корабельне угруповання.

Зазначимо, щоб збільшити кількість ракетоносіїв ворогові необхідно всього 2-3 години. Саме за цей час кораблі можуть вийти на бойове чергування.

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