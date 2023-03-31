В Черном море оккупанты увеличили корабельную группировку

Ситуация меняется достаточно динамично

Шторм в Черном море утихает, это означает, что враг может вывести дополнительные ракетоносители. По состоянию на утро оккупанты уже увеличили корабельную группировку.

Об этом сказала руководитель пресс-центра Сил охраны и обороны Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

В Черном море на боевом дежурстве 10 кораблей россии. Впрочем, по-прежнему подводный ракетоноситель остается один, снаряженный четырьмя ракетами типа "Калибр".

"Мы помним, что с Джанкоя не доехали как раз надводные "Калибры", которые они хотели загрузить на ракетоносители, и это определенным образом отражается на формировании корабельной группировки. Ракетных носителей, которые надводные и могут нести на себе по восемь ракет, мы не наблюдаем долгое время. Но это может свидетельствовать, что они, ожидая шторма, переспорядились тем запасом, который все еще есть в Севастополе", — отметила Наталья Гуменюк.

Как отмечала спикер ОК "Юг", обнаружение пусков ракет с подлодок очень затруднено для работы нашей противовоздушной обороны. Поэтому при тревоге необходимо действовать быстро и оперативно.

Обычно россия держит свои ракетоносители в 100-150 километрах от контролируемого Украиной берега, ближе к Новороссийску. При этом россияне рассредоточивают свои корабельные группировки.

Отметим, чтобы увеличить количество ракетоносителей врагу необходимо всего 2-3 часа. Именно за это время корабли могут выйти на боевое дежурство.

Вчерашний обстрел обошел юг стороной. Это может свидетельствовать, что русские войска сместили свой акцент. О новой тактике оккупантов — читайте в материале.