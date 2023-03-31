В Черном море оккупанты увеличили корабельную группировку
Шторм в Черном море утихает, это означает, что враг может вывести дополнительные ракетоносители. По состоянию на утро оккупанты уже увеличили корабельную группировку.
Об этом сказала руководитель пресс-центра Сил охраны и обороны Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.
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В Черном море на боевом дежурстве 10 кораблей россии. Впрочем, по-прежнему подводный ракетоноситель остается один, снаряженный четырьмя ракетами типа "Калибр".
"Мы помним, что с Джанкоя не доехали как раз надводные "Калибры", которые они хотели загрузить на ракетоносители, и это определенным образом отражается на формировании корабельной группировки. Ракетных носителей, которые надводные и могут нести на себе по восемь ракет, мы не наблюдаем долгое время. Но это может свидетельствовать, что они, ожидая шторма, переспорядились тем запасом, который все еще есть в Севастополе", — отметила Наталья Гуменюк.
Как отмечала спикер ОК "Юг", обнаружение пусков ракет с подлодок очень затруднено для работы нашей противовоздушной обороны. Поэтому при тревоге необходимо действовать быстро и оперативно.
Обычно россия держит свои ракетоносители в 100-150 километрах от контролируемого Украиной берега, ближе к Новороссийску. При этом россияне рассредоточивают свои корабельные группировки.
Отметим, чтобы увеличить количество ракетоносителей врагу необходимо всего 2-3 часа. Именно за это время корабли могут выйти на боевое дежурство.
Вчерашний обстрел обошел юг стороной. Это может свидетельствовать, что русские войска сместили свой акцент. О новой тактике оккупантов — читайте в материале.