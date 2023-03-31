Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow В Чорному морі кількість "Калібрів" зросла втричі: ракетоносіїв стало більше arrow

В Чорному морі кількість "Калібрів" зросла втричі: ракетоносіїв стало більше

31 березня 2023 15:17
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Не ігноруйте сигнали тривоги
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

На бойове чергування в Чорному морі ворог вивів ще один ракетоносій — фрегат. Його спорядження якого може сягати 8 "Калібрів".

Про це повідомив полковник Оперативного командування "Південь" ЗСУ Владислав Назаров.

Читайте також:

Наразі в Чорному морі корабельне угруповання ворожого флоту складається з 11 кораблів. Серед них 2 ракетоносії із потенційно можливим залпом у 12 ракет. 

Зазвичай рф тримає свої ракетоносії за 100-150 кілометрів від контрольованого Україною берега, ближче до Новоросійська. При цьому росіяни розосереджують свої корабельне угруповання.  

Зазначимо сьогодні може відзначатись активність ворожої авіації. Ймовірність ракетних ударів залишається на високому рівні

В пріоритеті у ворога залишатимуться об’єкти енергетичної інфраструктури. Адже це тиск на населення. Електрика має дуже велике значення для розвитку економіки та для побутових зручностей. 

Вчорашній обстріл обійшов південь стороною. Це може свідчити про те, що російські війська змістили свій акцент. Про нову тактику окупантів — читайте в матеріалі

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

16:22 В Україні змінюють граничний вік прийняття на військову службу офіцерів

06:23Пенсія у 100 тисяч гривень: у ПФУ розповіли, хто з українців отримує найбільші виплати

Ексклюзив

06:20Контрнаступ ЗСУ: чим ворог може нищити "Леопарди" та "Челленджери"

21:45 Вчені розгадали таємницю загадкового "космічного корабля" Оумуамуа

22:14 У Білому домі розповіли, чи збирається рф застосовувати ядерну зброю у війні в Україні

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

14:57 Північна Македонія передала ЗСУ літаки Су-25: які ще зразки авіації просить Україна

06:23Деякі пенсіонери залишаться без підвищення виплат у 2023 році: відомо які категорії

22:26"Сьогодні зроблено крок на зміцнення духовної незалежності": звернення Зеленського

Ексклюзив

18:40Китай виступив проти розміщення ядерної зброї у білорусі: експерт роз’яснив, чому

Новина з відео

14:14 Відео, де чоловік в українській формі стріляє по авто жінки з дитиною, є фейком рф, — ГУР

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB