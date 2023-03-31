В Чорному морі кількість "Калібрів" зросла втричі: ракетоносіїв стало більше

Не ігноруйте сигнали тривоги

На бойове чергування в Чорному морі ворог вивів ще один ракетоносій — фрегат. Його спорядження якого може сягати 8 "Калібрів".

Про це повідомив полковник Оперативного командування "Південь" ЗСУ Владислав Назаров.

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Наразі в Чорному морі корабельне угруповання ворожого флоту складається з 11 кораблів. Серед них 2 ракетоносії із потенційно можливим залпом у 12 ракет.

Зазвичай рф тримає свої ракетоносії за 100-150 кілометрів від контрольованого Україною берега, ближче до Новоросійська. При цьому росіяни розосереджують свої корабельне угруповання.

Зазначимо сьогодні може відзначатись активність ворожої авіації. Ймовірність ракетних ударів залишається на високому рівні

В пріоритеті у ворога залишатимуться об’єкти енергетичної інфраструктури. Адже це тиск на населення. Електрика має дуже велике значення для розвитку економіки та для побутових зручностей.

Вчорашній обстріл обійшов південь стороною. Це може свідчити про те, що російські війська змістили свій акцент. Про нову тактику окупантів — читайте в матеріалі.