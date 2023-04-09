Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Одесса arrow В Черном море на боевом дежурстве находится 9 вражеских кораблей arrow

В Черном море на боевом дежурстве находится 9 вражеских кораблей

9 апреля 2023 13:30
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Татьяна
Беженар Татьяна
журналист
В Черном море на боевом дежурстве находится 9 вражеских кораблей
Корабли россии в Черном море. Фото: google.com
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Татьяна
Беженар Татьяна
журналист

По состоянию на 9 апреля враг держит в Черном море на боевом дежурстве 9 кораблей. Из них 2 носителя крылатых ракет "Калибр", общий залп до 8 ракет.

Об этом сообщает ВМС ВСУ.

Читайте также:

"В настоящее время в Черном море находятся вражеские корабли в количестве 9 единиц. Среди них есть и 2 носителя крылатых ракет: общий залп до 8 калибров ", — говорится в сообщении.

Также зафиксировано пребывание одного российского корабля в Азовском море. В Средиземном море находятся до 7 вражеских кораблей, из них 3 носителя крылатых ракет "Калибр", общий залп до 20 ракет.

За сутки, в интересах россии, проход Керчь-Еникальским проливом совершили: к Азовскому морю — 24 судна, из них 7 судов двигались из пролива Босфор.

К Черному морю — 26 судов, из них 8 судов продолжили движение в направлении пролива Босфор.

В ВМС ВСУ отмечают, что россия продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 г. (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации (AIS), на гражданских судах в акватории Азовского моря.

Напомним, из-за угрозы с моря жителям Одессы и области рекомендуют соблюдать дистанцию от побережья. Минимальное расстояние от воды — 200 метров.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

12:45 Когда сажать картошку в апреле 2023 года: лучшие даты и важные нюансы

23:13 Курс изменится: что будет с долларом перед Пасхой

15:46 Каменских впервые прокомментировала развод с Потапом: рэпер не стал молчать

16:22 В Украине меняют предельный возраст принятия на военную службу офицеров

06:23 20 тыс. гривен к пенсии: кому из пенсионеров могут доплатить такую сумму

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

19:18 Дочь Ольги Сумской вместе с мужем посетила премьеру сериала от пропутинского режиссера

19:50 Чем и как следует поливать морковь, чтобы собрать богатый урожай: секрет огородников

Новина з відео

19:31 Оккупант поделился впечатлениями от пребывания на передовой и об отношении к мобилизованным, — ГУР

06:23Украинцам с минимальными пенсиями выплатят надбавки: кто получит 70%

Новина з відео

12:15Зеленский рассказал о секретном оружии, которое помогло защитить Киевскую область от оккупантов

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB