В Черном море на боевом дежурстве находится 9 вражеских кораблей

Корабли россии в Черном море. Фото: google.com

По состоянию на 9 апреля враг держит в Черном море на боевом дежурстве 9 кораблей. Из них 2 носителя крылатых ракет "Калибр", общий залп до 8 ракет.

Об этом сообщает ВМС ВСУ.

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"В настоящее время в Черном море находятся вражеские корабли в количестве 9 единиц. Среди них есть и 2 носителя крылатых ракет: общий залп до 8 калибров ", — говорится в сообщении.

Также зафиксировано пребывание одного российского корабля в Азовском море. В Средиземном море находятся до 7 вражеских кораблей, из них 3 носителя крылатых ракет "Калибр", общий залп до 20 ракет.

За сутки, в интересах россии, проход Керчь-Еникальским проливом совершили: к Азовскому морю — 24 судна, из них 7 судов двигались из пролива Босфор.

К Черному морю — 26 судов, из них 8 судов продолжили движение в направлении пролива Босфор.

В ВМС ВСУ отмечают, что россия продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 г. (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации (AIS), на гражданских судах в акватории Азовского моря.

Напомним, из-за угрозы с моря жителям Одессы и области рекомендуют соблюдать дистанцию от побережья. Минимальное расстояние от воды — 200 метров.