В Чорному морі на бойовому чергуванні знаходиться 9 ворожих кораблів

Кораблі рф в Чорному морі. Фото: google.com

Станом на 9 квітня ворог тримає у Чорному морі на бойовому чергуванні 9 кораблів. З них 2 носії крилатих ракет "Калібр", загальний залп до 8 ракет.

Про це повідомляє ВМС ЗСУ.

Читайте також:

"Наразі у Чорному морі перебувають ворожі кораблі у кількості 9 одиниць. Серед них є і 2 носії крилатих ракет: загальний залп до 8 калібрів", — йдеться у повідомленні.

Також зафіксовано перебування одного російського корабля в Азовському морі. В Середземному морі перебувають до 7 ворожих кораблів, з них 3 носії крилатих ракет "Калібр", загальний залп до 20 ракет.

За добу, в інтересах рф, прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили: до Азовського моря — 24 судна, з них 7 суден рухались з протоки Босфор.

До Чорного моря — 26 суден, з них 8 суден продовжили рух у напрямку протоки Босфор.

У ВМС ЗСУ зазначають, що рф продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), на цивільних суднах в акваторії Азовського моря.

Нагадаємо, через загрозу з моря мешканцям Одеси та області рекомендують дотримуватися дистанції від узбережжя. Мінімальна відстань від води — 200 метрів.