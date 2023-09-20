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В Черном море судно взорвалось на мине: подробности

20 сентября 2023 13:20
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
В Черном море судно взорвалось на мине: подробности
Спасение экипажа судна. Фото: CNN
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В Черном море взорвался на мине сухогуз "Сеама". Он вез цемент в Измаил. Экипаж грузового судна был спасен.

Об этом сообщает CNN.

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Взрыв судна в Черном море

Румынское морское спасательное агентство MRCC объявило, что 12 членов экипажа судна Seama, зарегистрированного в Того, были эвакуированы и доставлены в порт Сулина, расположенный недалеко от границы с Украиной.

Взрыв был примерно в 40 километрах (25 миль) от берега. По предварительной информации, взрыв произошел в машинном отделении корабля. Экипаж судна сообщил, что, по их мнению, корабль взорвался на мине, однако румынские власти еще не подтвердили причину взрыва.

Экспорт зерна по морю

Напомним, судьба зернового соглашения до сих пор остается неизвестной, даже после заседания лидеров G20, на котором поднимался этот вопрос. Украина не готова идти на уступки агрессору и предлагает миру альтернативные маршруты без привлечения РФ.

Тем временем порты Дунайского кластера, расположенные в Одесской области, могут стать полноценным участником зернового соглашения. Речь идет о президентской продовольственной инициативе Grain from Ukraine.

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