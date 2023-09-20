В Чорному морі судно підірвалось на міні: подробиці

Порятунок екіпажу судна. Фото: CNN

У Чорному морі підірвався на міні сухогуз "Сеама". Він віз цемент в Ізмаїл. Екіпаж вантажного судна було врятовано.

Про це повідомляє CNN.

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Вибух судна в Чорному морі

Румунське морське рятувальне агентство MRCC оголосило, що 12 членів екіпажу судна Seama, зареєстрованого в Того, були евакуйовані та доставлені до порту Суліна, розташованого неподалік від кордону з Україною.

Вибух стався приблизно за 40 кілометрів (25 миль) від берега. За попередньою інформацією, вибух стався у машинному відділенні корабля. Екіпаж судна повідомив, що, на їхню думку, корабель підірвався на міні, проте румунська влада ще не підтвердила причину вибуху.

Експорт зерна морем

Нагадаємо, доля зернової угоди досі залишається невідомою, навіть після засідання лідерів G20, на якому порушувалося це питання. Україна не готова йти на поступки агресору та пропонує світу альтернативні маршрути без залучення РФ.

Тим часом порти Дунайського кластеру, які розташовані в Одеській області, можуть стати повноцінним учасником зернової угоди. Йдеться про президентську продовольчу ініціативу Grain from Ukraine.