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В Черном море в три раза увеличилось количество кораблей РФ

18 августа 2023 10:50
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
В Черном море в три раза увеличилось количество кораблей РФ
Военные корабли. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Враг нарастил корабельную группировку в Черном море. Количество кораблей возросло с 4 до 13. Все ракетоносители заведены в пункты базирования.

Об этом сообщают Силы обороны юга Украины.

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"Корабельная группировка врага развернута в количестве 14 единиц — 13 в Черном и 1 в Азовском морях. Ракетоносители в настоящее время на боевом дежурстве отсутствуют. Уровень ракетной опасности пока не очень высок, но следует учитывать оперативные изменения в обстановке", — говорится в сообщении.

Обычно РФ держит свои ракетоносители в 100-150 километрах от контролируемого Украиной берега, ближе к Новороссийску. При этом россияне рассредоточивают свои корабельные группировки.

Ситуация может измениться достаточно быстро, как и количество "Калибров". Чтобы увеличить количество ракетоносителей, врагу необходимо всего 2-3 часа. Именно за это время корабли могут выйти на боевое дежурство. Также боевые пуски враг может производить непосредственно из бухт вблизи временно оккупированного Севастополя. Так что вероятность ракетных ударов остается высокой.

Напомним, с начала полномасштабного вторжения Силы обороны Украины вывели из строя пять находившихся в Черноморском флоте крупных десантных кораблей РФ. У страны-агрессора нет достаточно возможностей, чтобы их восстановить.

Кроме того, через 3-4 месяца Украина может получить морские дроны. Такое вооружение заставит Россию пересмотреть свои стратегические действия в Черноморском регионе, в том числе снять свои корабли с этих вод.

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