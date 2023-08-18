У Чорному морі в три рази збільшилася кількість кораблів РФ

Військові кораблі. Фото: google

Ворог наростив корабельне угруповання в Чорному морі. Кількість кораблів зросла з 4 до 13. Всі ракетоносії заведені в пункти базування.

Про це повідомляють Сили оборони півдня України.

Читайте також:

Загроза в Чорному морі

"Корабельне угруповання ворога розгорнуто в кількості 14 одиниць: 13 — в Чорному, та 1 — в Азовському морях. Ракетоносії на цей час на бойовому чергуванні відсутні. Рівень ракетної небезпеки наразі не дуже високий, але слід враховувати оперативні зміни в обстановці", — йдеться в повідомленні.

Зазвичай РФ тримає свої ракетоносії за 100-150 кілометрів від контрольованого Україною берега, ближче до Новоросійська. При цьому росіяни розосереджують свої корабельні угруповання.

Ситуація може змінитися досить швидко, як і кількість "Калібрів". Щоб збільшити кількість ракетоносіїв, ворогові необхідно лише 2-3 години. Саме за цей час кораблі можуть вийти на бойове чергування. Також бойові пуски ворог може здійснювати безпосередньо з бухт поблизу тимчасово окупованого Севастополя. Тож, імовірність ракетних ударів залишається високою.

Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення Сили оборони України вивели з ладу п'ять великих десантних кораблів РФ, які перебували у Чорноморському флоті. Країна-агресор не має достатньо можливостей, щоб їх відновити.

Крім того, через 3–4 місяці Україна може отримати морські дрони. Таке озброєння змусить Росію переглянути свої стратегічні дії на Чорноморському регіоні, зокрема зняти свої кораблі з цих вод.