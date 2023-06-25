Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow В Черном море враг держит на дежурстве ракетоноситель arrow

В Черном море враг держит на дежурстве ракетоноситель

25 июня 2023 13:30
8ae1f0e1-478d-4a1c-0ec2-0ed415874c00 - Беженарь Татьяна
Беженарь Татьяна
журналист
В Черном море враг держит на дежурстве ракетоноситель
Пуски ракет с корабля. Фото: Министерство обороны РФ
8ae1f0e1-478d-4a1c-0ec2-0ed415874c00 - Беженарь Татьяна
Беженарь Татьяна
журналист

По состоянию на 12:00 25 июня в Черном море на боевом дежурстве находятся 4 вражеских корабля. Среди которых 1 носитель крылатых ракет "Калибр".

Об этом сообщают ВМС ВСУ.

Читайте также:

Количество вражеских кораблей

  • В Черном море на боевом дежурстве находится 4 вражеских корабля. Среди которых 1 носитель крылатых ракет "Калибр".
  • В Азовском море — 1 вражеский корабль.
  • В Средиземном море на боевом дежурстве находится до 8 вражеских кораблей, среди которых 1 носитель крылатых ракет "Калибр". Общий залп до 16 ракет.

Проход Керчь-Еникальским проливом

За сутки, в интересах РФ, проход Керчь-Еникальским проливом совершили:

  • к Азовскому морю: 19 судов, из них 3 двигались из пролива Босфор;
  • к Черному морю: 22 судна, из них 5 двигалось в направлении пролива Босфор.

Нарушения Международной конвенции

РФ продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 г. (SOLAS), отключая систему автоматической идентификации (AIS), на гражданских судах в акватории Азовского моря.

Отметим, что российские войска ведут разведку дронами на юге Украины. Это может свидетельствовать о подготовке к новым массированным ракетным или дроновым атакам.

Напомним, по состоянию на утро 25 июня враг снизил количество флотилии в акватории Черного моря. Сейчас там находятся 6 кораблей и 1 подводный ракетоноситель.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

14:45 Будет ли Китай поддерживать Украину в войне: лидер КНР сделал новое заявление

08:07 Зарплата в 16 тыс. грн: украинцам предложат новую профессию

11:54 Военнообязанные будут проходить медкомиссию по новой схеме: что изменилось

09:22 Россияне подставили известного украинского певца: тот не стал молчать

07:45 Штрафы в более чем 33 тыс. грн: украинцев ждет наказание за игнорирование налоговой

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

20:52 Стало известно, сколько стоит один пуск ракеты из Patriot

04:58 Правительство уменьшило предельный возраст призывников: что это значит

06:15Украинцев предупредили о повышении еще одного тарифа: что известно

22:46 С января в Украине запретят популярный товар: о чем идет речь

Новость с видео

19:57 Почему снятых с военного учета не выпустят за границу: комментарий адвоката

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас