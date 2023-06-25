В Черном море враг держит на дежурстве ракетоноситель
По состоянию на 12:00 25 июня в Черном море на боевом дежурстве находятся 4 вражеских корабля. Среди которых 1 носитель крылатых ракет "Калибр".
Об этом сообщают ВМС ВСУ.
Количество вражеских кораблей
- В Черном море на боевом дежурстве находится 4 вражеских корабля. Среди которых 1 носитель крылатых ракет "Калибр".
- В Азовском море — 1 вражеский корабль.
- В Средиземном море на боевом дежурстве находится до 8 вражеских кораблей, среди которых 1 носитель крылатых ракет "Калибр". Общий залп до 16 ракет.
Проход Керчь-Еникальским проливом
За сутки, в интересах РФ, проход Керчь-Еникальским проливом совершили:
- к Азовскому морю: 19 судов, из них 3 двигались из пролива Босфор;
- к Черному морю: 22 судна, из них 5 двигалось в направлении пролива Босфор.
Нарушения Международной конвенции
РФ продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 г. (SOLAS), отключая систему автоматической идентификации (AIS), на гражданских судах в акватории Азовского моря.
Отметим, что российские войска ведут разведку дронами на юге Украины. Это может свидетельствовать о подготовке к новым массированным ракетным или дроновым атакам.
Напомним, по состоянию на утро 25 июня враг снизил количество флотилии в акватории Черного моря. Сейчас там находятся 6 кораблей и 1 подводный ракетоноситель.