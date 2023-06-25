В Черном море враг держит на дежурстве ракетоноситель

Пуски ракет с корабля. Фото: Министерство обороны РФ

По состоянию на 12:00 25 июня в Черном море на боевом дежурстве находятся 4 вражеских корабля. Среди которых 1 носитель крылатых ракет "Калибр".

Об этом сообщают ВМС ВСУ.

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Количество вражеских кораблей

В Черном море на боевом дежурстве находится 4 вражеских корабля. Среди которых 1 носитель крылатых ракет "Калибр".

В Азовском море — 1 вражеский корабль.

В Средиземном море на боевом дежурстве находится до 8 вражеских кораблей, среди которых 1 носитель крылатых ракет "Калибр". Общий залп до 16 ракет.

Проход Керчь-Еникальским проливом

За сутки, в интересах РФ, проход Керчь-Еникальским проливом совершили:

к Азовскому морю: 19 судов, из них 3 двигались из пролива Босфор;

к Черному морю: 22 судна, из них 5 двигалось в направлении пролива Босфор.

Нарушения Международной конвенции

РФ продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 г. (SOLAS), отключая систему автоматической идентификации (AIS), на гражданских судах в акватории Азовского моря.

Отметим, что российские войска ведут разведку дронами на юге Украины. Это может свидетельствовать о подготовке к новым массированным ракетным или дроновым атакам.

Напомним, по состоянию на утро 25 июня враг снизил количество флотилии в акватории Черного моря. Сейчас там находятся 6 кораблей и 1 подводный ракетоноситель.