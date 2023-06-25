В Чорному морі ворог тримає на чергуванні ракетоносій

Пуски ракет з російського корабля. Фото: Міністерство оборони РФ

Станом на 12:00 25 червня в Чорному морі на бойовому чергуванні перебувають 4 ворожих кораблі. Серед яких 1 носій крилатих ракет "Калібр".

Про це повідомляють ВМС ЗСУ.

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Кількість ворожих кораблів

В Чорному морі на бойовому чергуванні перебувають 4 ворожих кораблі, серед яких 1 носій крилатих ракет "Калібр".

В Азовському морі — 1 ворожий корабель.

У Середземному морі на бойовому чергуванні перебуває до 8 ворожих кораблів, серед яких 1 носій крилатих ракет "Калібр". Загальний залп — до 16 ракет.

Прохід Керч-Єнікальською протокою

За добу, в інтересах РФ, прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:

до Азовського моря: 19 суден, з них 3 рухалися з протоки Босфор;

до Чорного моря: 22 судна, з них 5 рухалося у напрямку протоки Босфор.

Порушення Міжнародної конвенції

РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS) на цивільних суднах в акваторії Азовського моря.

Зазначимо, російські війська ведуть розвідку дронами на півдні України. Це може свідчити про підготовку до нових масованих ракетних чи дронових атак.

Нагадаємо, станом на ранок 25 червня ворог зменшив кількість флотилії в акваторії Чорного моря. Зараз там перебувають 6 кораблів та 1 підводний ракетоносій.