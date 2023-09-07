В Черном море увеличилось количество кораблей: сколько "Калибров"

Военные корабли. Фото: google

РФ увеличивает силы в Черном море. На боевое дежурство вывели три дополнительных корабля. Кроме того, наготове снаряжен ракетоноситель.

Об этом сообщила пресс-служба Военно-морских сил Вооруженных сил Украины.

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в Черном море на боевом дежурстве находится 11 вражеских кораблей, из них 1 носитель крылатых ракет "Калибр", общий залп до 8 ракет;

в Азовском море — 1 вражеский корабль;

в Средиземном море на боевом дежурстве находится 2 вражеских корабля;

Число кораблей РФ в морях. Фото: ВМС ВСУ

Отметим, появились актуальные карты боевых действий на утро 7 сентября от DeepState, Liveuamap и Института изучения войны (ISW), за которыми можно отслеживать все места контрнаступления ВСУ и российских обстрелов, а также границы временно оккупированных территорий. Таким образом, за важными событиями российско-украинской войны можно наблюдать в режиме реального времени. Новини.LIVE собрали все важные события на передовой, зафиксированные онлайн-картами по состоянию на сегодня, 7 сентября.

Напомним, в четвертый раз оккупанты атакуют Измаильский район Одесской области. При обстреле враг использовал ударные беспилотники. Оккупанты запустили несколько групп беспилотников. Силам подразделений противовоздушной обороны удалось уничтожить 24 летательных аппарата типа "Shahed-131/136".