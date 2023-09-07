В Чорному морі збільшилась кількість кораблів: скільки "Калібрів"

Військові кораблі. Фото: google

РФ нарощує сили у Чорному морі. На бойове чергування вивели три додаткових кораблі. Крім того, напоготові споряджений ракетоносій.

Про це повідомила пресслужба Військово-морських сил Збройних сил України.

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в Чорному морі на бойовому чергуванні знаходиться 11 ворожих кораблів, з них 1 носії крилатих ракет "Калібр", загальний залп до 8 ракет;

в Азовському морі — 1 ворожий корабель;

в Середземному морі на бойовому чергуванні знаходиться 2 ворожі кораблі;

Кількість кораблів РФ у морях. Фото: ВМС ЗСУ

Зазначимо, з'явилися актуальні карти бойових дій станом на ранок 7 вересня від DeepState, Liveuamap та Інституту вивчення війни (ISW), за якими можна відстежувати усі місця контрнаступу ЗСУ та російських обстрілів, а також кордони тимчасово окупованих територій. Таким чином за важливими подіями російсько-української війни можна спостерігати в режимі реального часу. Новини.LIVE зібрали всі важливі події на передовій, зафіксовані онлайн-картами станом на сьогодні, 7 вересня.

Нагадаємо, вчетверте окупанти атакують Ізмаїльський район Одеської області. Під час обстрілу ворог використовував ударні безпілотники. Окупанти запустили декілька груп безпілотників. Силам підрозділів протиповітряної оборони вдалось знищити 24 літальних апарати типу "Shahed-131/136".