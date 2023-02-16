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В Черном море увеличилось количество ракетоносителей

16 февраля 2023 12:10
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
В Черном море увеличилось количество ракетоносителей
Угроза ракетного удара высока
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Количество вражеских кораблей в Черном море увеличилось. Не следует игнорировать сигналы воздушной тревоги, ведь враг может повторно нанести удар.

Об этом сообщила пресс-служба Военно-морских сил Вооруженных сил Украины.

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  • в Черном море на боевом дежурстве находится 7 вражеских кораблей, из них 2 носителя крылатых ракет "Калибр", общий залп — 16 ракет;
  • в Азовском море — 1 вражеский корабль;
  • в Средиземном море — 10 вражеских кораблей, из них 5 носителей крылатых ракет "Калибр", общий залп — 72 ракеты;

Ситуация может измениться достаточно быстро, как и количество "Калибров". Также боевые пуски враг может производить непосредственно из бухт вблизи временно оккупированного Севастополя. Так что вероятность ракетных ударов остается высокой.

Возможен очередной обстрел

Ночь на 16 февраля прошла под сигналы воздушной тревоги и звуки сбивания ракет. Впрочем, по всей вероятности, обстрел может повториться.

Во время ночных обстрелов территории Украины российские оккупационные войска запустили из акватории Черного моря восемь ракет "Калибр". Украинская ПВО успешно противодействовала этому ракетному удару. Шесть из них ликвидированы на территории Николаевской области, две – Херсонской.

Добавим, одна из российских ракет попала в объект критической инфраструктуры во Львовской области. Обошлось без жертв, пожар на пораженном объекте был оперативно ликвидирован.

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