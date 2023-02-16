В Чорному морі збільшилась кількість ракетоносіїв

Загроза ракетного удару висока

Кількість ворожих кораблів у Чорному морі збільшилась. Тож не слід ігнорувати сигнали повітряної тривоги, адже ворог може повторно завдати удар.

Про це повідомила пресслужба Військово-морських сил Збройних сил України.

Скільки кораблів загрожують

в Чорному морі на бойовому чергуванні знаходиться 7 ворожих кораблів, з них 2 носій крилатих ракет "Калібр", загальний залп — 16 ракет;

в Азовському морі — 1 ворожий корабель;

в Середземному морі — 10 ворожих кораблів, з них 5 носіїв крилатих ракет "Калібр", загальний залп — 72 ракети;

Ситуація може змінитися досить швидко, як і кількість "Калібрів". Також бойові пуски ворог може здійснювати безпосередньо з бухт поблизу тимчасово окупованого Севастополя. Тож ймовірність ракетних ударів залишається високою.

Можливий черговий обстріл

Ніч на 16 лютого минула під сигнали повітряної тривоги та під звуки збиття ракет. Втім, цілком ймовірно, що обстріл може повторитися.

Під час нічного обстрілу території України російські окупаційні війська запустили з акваторії Чорного моря вісім ракет "Калібр". Українська ППО успішно протидіяла цьому ракетному удару. Шість із них ліквідовані на території Миколаївської області, дві — Херсонської.

Додамо одна з російських ракет влучила у об’єкт критичної інфраструктури у Львівській області. Обійшлося без жертв, пожежа на ураженому об’єкті була оперативно ліквідована.