В ГСЧС показали последствия сегодняшней ночной вражеской атаки в Одессе

Процесс тушения пожара. Фото: ГСЧС Одесчины

Ночью против 5 марта враг раз атаковал Одесщину БпЛА типа "Shahed -136/131". В результате удара произошел пожар, который специалисты успешно ликвидировали.

Об этом сообщает прессслужба ГСЧС .

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В результате попадания загорелось здание рекреационного заведения. Однако учреждение не работает с начала полномасштабного вторжения. Пожарные Одесской области оперативно ликвидировали пожар, жертв среди населения к счастью нет.

Пожарные ликвидируют пожар. Фото: ГСЧС Одесщины

Атаки на Одесчину

Напомним, что силам противовоздушной обороны удалось сбить 18 вражеских "шахедов" во вторник, 5 марта. Однако один беспилотник попал в здание рекреационного объекта, вызвав пожар, и повредил рядом частный дом.

Также мы писали, что в ночь на 2 марта российские кафиры атаковали Одессу ударными дронами. В результате "прилета" разрушен жилой дом, погибли 12 человек, среди которых 5 детей.