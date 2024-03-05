В ДСНС показали наслідки сьогоднішньої нічної ворожої атаки в Одесі

Процес гасіння пожежі. Фото: ДСНС Одещини

Вночі проти 5 березня ворог вкотре атакував Одещину БпЛА типу "Shahed -136/131". Внаслідок удару сталася пожежа, яку фахівці успішно ліквідували.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

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Внаслідок влучання загорілася будівля рекреаційного закладу. Проте, установа не працює від початку повномасштабного вторгнення. Вогнеборці Одеської області оперативно ліквідували пожежу, жертв серед населення на щастя немає.

Вогнеборці ліквідують пожежу. Фото: ДСНС Одещини

Атаки на Одещину

Нагадаємо, що силам протиповітряної оборони вдалося збити 18 ворожих "шахедів" у вівторок, 5 березня. Однак один безпілотник влучив у будівлю рекреаційного об'єкта, спричинивши пожежу, та пошкодив приватний будинок, що поруч.

Також ми писали, що у ніч проти 2 березня російські окупанти атакували Одесу ударними дронами. Унаслідок "прильоту" зруйнований житловий будинок, загинуло 12 людей, серед яких 5 дітей.