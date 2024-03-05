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В ДСНС показали наслідки сьогоднішньої нічної ворожої атаки в Одесі

5 березня 2024 14:15
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
В ДСНС показали наслідки сьогоднішньої нічної ворожої атаки в Одесі
Процес гасіння пожежі. Фото: ДСНС Одещини
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Вночі проти 5 березня ворог вкотре атакував Одещину БпЛА типу "Shahed -136/131". Внаслідок удару сталася пожежа, яку фахівці успішно ліквідували.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

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Внаслідок влучання загорілася будівля рекреаційного закладу. Проте, установа не працює від початку повномасштабного вторгнення. Вогнеборці Одеської області оперативно ліквідували пожежу, жертв серед населення на щастя немає.

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Вогнеборці ліквідують пожежу. Фото: ДСНС Одещини

Атаки на Одещину

Нагадаємо, що силам протиповітряної оборони вдалося збити 18 ворожих "шахедів" у вівторок, 5 березня. Однак один безпілотник влучив у будівлю рекреаційного об'єкта, спричинивши пожежу, та пошкодив приватний будинок, що поруч.

Також ми писали, що у ніч проти 2 березня російські окупанти атакували Одесу ударними дронами. Унаслідок "прильоту" зруйнований житловий будинок, загинуло 12 людей, серед яких 5 дітей.

Одеса
війна
пожежа
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Новини Одеси
дрон Шахід-136
дрони
атака

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