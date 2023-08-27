В центре Одессы рухнула стена старого жилого дома

Фасад аварийного дома. Фото: Ирина Касти

Сегодня утром в Одессе рухнула стена дома старого жилого фонда. На улице Базарной откололся кусок фасадного флигеля, обошлось без пострадавших.

Об этом в соцсетях сообщила местная жительница Ирина Касти.

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По информации Ирина, в настоящее время разрушены две квартиры, ведь у них нет одной из четырех опорных стен.

"Мы еще не успели отойти от последнего прилета, не все вставили оконные стекла, как очередная неприятность. Откололся значительный кусок стены фасадного флигеля нашего дома. Хотя он с незапамятных времен аварийным и по камушке падает постоянно, сегодня было страшновато. Трещины, причины прилетом, разошлись. И вот результат", — написала Ирина.

Также одесситка отметила, что скоро может рухнуть и вторая опорная стена. Чрезвычайные службы и коммунальщики работают на месте инцидента, а пострадавшим семьям предложили варианты временного жилья.

Что известно об аварийном доме

Дома на Базарной, 93 более 100 лет, он 1892 года строительства и давно аварийным. С 8 на 9 апреля 2005 года произошло обрушение части стены чердака и 3 этажа задней стены левостороннего флигеля. Последний конкурс на поиск инвестора по ремонту дома проводился в 2021 году, однако заявок от инвесторов не было.

Напомним, прокуратура начала следствие по факту уничтожения дома Гавсевича у парка Шевченко. В рамках этого производства принимаются меры по запрещению строительных работ на месте уничтоженного дома.

Дом находился в полуразрушенном состоянии около 20 лет. Каждый новый владелец исторического сооружения обещал его отреставрировать, но этого так и не делает. Новини.LIVE решили рассказать историю заброшенного на произвол судьбы исторического поместья.